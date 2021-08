Zeeuwse studenten snakken naar het nieuwe jaar: ‘Het echte leven gaat nu pas beginnen’

Bente Bravenboer (19) uit Zwijndrecht staat te trappelen om te beginnen aan haar nieuwe leven in Vlissingen. Sinds een week woont ze in haar studentenkamer in Vlissingen. Superspannend, vindt ze het ,,Ik ben nog nooit verhuisd in mijn leven.”

Ze begon al eerder aan een hbo-opleiding in Rotterdam, maar mede door corona stopte ze. ,,Eerst vond ik zo’n jaartje online les wel fijn. Ik hoefde niet zoveel te doen, en ik hoefde niet naar school te fietsen. Maar later besefte ik dat ik nooit meer iemand zag of sprak. Ik werd wakker, en ik begon meteen aan de online les, op mijn bed. Mijn motivatie was op den duur wel weg. Ik viel echt in een gat.” Bente stopte met haar opleiding, en besloot de rest van het studiejaar te gaan werken. ,,De opleiding was niet wat ik ervan verwachtte, maar corona heeft er ook echt een rol in gespeeld dat het niet is gelukt.”

Nu Bente aan haar nieuwe studie social work begint, kijkt ze ernaar uit om weer in de collegebanken te zitten. ,,Ik heb die structuur nodig, heb ik gemerkt.” Ze besloot ook meteen lid te worden van een studentenvereniging. ,,Ik ken nog niemand in Vlissingen. Ik denk dat zo’n vereniging een leuke mogelijkheid is om mensen te leren kennen en vrienden te maken. Ik heb zin in feestjes na die coronatijd.”