Zeeuwse stemmen gezocht voor film ‘De Slag om de Schelde’

De stemmen van de vele mensen die op de achtergrond in de film zijn te zien, worden in de studio opnieuw ingesproken. Het gaat onder meer om Zeeuwse stemmen. ,,Daarom zoeken we mensen die echt Zeeuws spreken”, zegt Manon van den Brand, woordvoerster van De Slag van de Schelde. Het gaat om vier mannen en vier vrouwen met een indicatieve leeftijd van 20 tot 50 jaar en een jongen van ongeveer 10 jaar.”

Ook worden mensen gezocht die vloeiend Russisch, Canadees, Engels, Schots of Duits spreken. Aanmelden kan via een formulier op multacasting.nl/opdrachten. ,,Op 31 augustus beginnen de stemopnamen. Mensen dienen zich zo snel mogelijk aan te melden, want er moet ook nog een selectie worden gemaakt.”

Première in april 2021

De Slag om de Schelde, een van de grootste en duurste Nederlandse filmproducties ooit, zou aanvankelijk eind dit jaar in première gaan. Vanwege de coronacrisis is dat uitgesteld. Op dit moment is de planning dat de film vanaf 15 april volgend jaar in de bioscopen is te zien. Gezien alle onzekerheden rond het virus is dat een voorlopige datum. In elk geval komt er naast een landelijke première ook een Zeeuwse première.

De film is bijna af, zegt producent Alain de Levita. ,,We zijn nu bezig om allerlei special effects toe te voegen. Daar is de afgelopen maanden hard aan gewerkt en nu zien we het definitieve resultaat. Het wordt echt supermooi. We kunnen bijna niet wachten om de film aan iedereen te tonen.”

Bekijk de eerste beelden van de film:

