'Zeeuwse stellen betalen veel te veel waterschapsbelasting'

VIDEO Spotter ziet vliegtuig neerstor­ten bij Breda Airport: 'Heel triest'

17:16 BOSSCHENHOOFD - ,,Ik kijk en fotografeer regelmatig vliegtuigen, maar dit hoop je natuurlijk nooit mee te maken." Vliegtuigspotter Ton de Haan uit Delft was een dagje uit met zijn vrouw in Brabant, toen hij het ongeluk van het vliegtuig waarbij een 62-jarige piloot uti Goes omkwam, zag gebeuren.