Zeeuwse Stefano wordt landelijk gezicht van vereniging tegen discriminatie: ‘Grote toename in meldingen in Zeeland’

Wat ga je precies doen?

,,Nederland heeft, verspreid over alle regio’s, achttien voorzieningen die zich bezighouden met discriminatie en al die voorzieningen werken samen in een soort branchevereniging. Daar word ik voorzitter van. Ik moet ervoor zorgen dat we samen een sterke lobby hebben in Den Haag, dat we samen interventies opzetten en dat we goed samenwerken met scholen, politie, gemeenten, noem maar op. Als er landelijk iets speelt, zal ik het woord voeren. Het is een nevenfunctie, dus ik blijf ook beleidsadviseur in Zeeland.”

Is Zeeland een goede basis voor een landelijke functie?

,,Zeker, want zoveel verschillen zitten er niet tussen discriminatie hier en discriminatie landelijk. In de Randstad worden meer meldingen gedaan, puur omdat daar meer mensen wonen, maar de tendens is hetzelfde: het meest wordt er gediscrimineerd op afkomst en vaakst gebeurt dat op de arbeidsmarkt. De mensen die vanwege hun niet-westerse naam een baan niet krijgen. Op de werkvloer zelf zien we weer een heel ander beeld: daar vindt de meeste discriminatie plaats vanwege seksuele geaardheid. Of omdat vrouwen zwanger zijn.”

Wordt er nog veel gediscrimineerd in Nederland?

,,We zien een toename van zestig procent in de meldingen in Zeeland, en veertig procent landelijk. Dat heeft te maken met Black Lives Matter: enerzijds zwarte mensen die nu de kracht hebben om hun verhaal te delen, anderzijds witte mensen die zich in een hoekje gezet voelen. Maar het komt ook door corona: bijvoorbeeld mensen die moeite hebben met het coronatoegangsbewijs.”

Hoe is het gesteld met discriminatie in Zeeland?

,,Eigenlijk ben ik daar ook heel benieuwd naar. Ik zie natuurlijk de toename van meldingen en er zijn ook wel kleine onderzoekjes gedaan, maar een groot onderzoek is lang geleden. Dus dat gaan we binnenkort weer doen. We gaan duizenden Zeeuwen vragen naar hun ervaringen met discriminatie.”

Ben je zelf wel eens gediscrimineerd?

,,Nee, nog nooit. Misschien dat ik er erg op bedacht ben, omdat ik zelf in de branche werk. Maar het enige wat ik zou kunnen noemen was de keer dat we bij een voorstelling in Yerseke waren, echt in plát Zeeuws, in een zaal waar ik de enige met een kleurtje was. De dame naast mij, een jaar of zeventig was ze, vroeg mij of ik het wel kon verstaan. En mijn ex, die blond is, werd die vraag niet gesteld. Toen dacht ik even: hé, wat is dit nou? Maar ik kan gelukkig relativeren. Het was goed bedoeld.”

Quote Zelf ben ik nog nooit gediscrimi­neerd Stefano Frans