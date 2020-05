Zeeuwse sportscholen willen weer open: 'Juist nu moet je aan je gezondheid werken’

Commentaar Dromen met Sigrid Kaag

20:00 Je naaste woont aan de andere kant van de wereld. Dus kun je maar beter met hem of haar samenwerken. Dit is de Vlissingse bevrijdingsboodschap van Sigrid Kaag. De minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking betoogt in een aanloopje naar de eerstvolgende Van Randwijklezing dat corona een slechte aanleiding is om achter onze grenzen weg te kruipen.