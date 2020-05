Zeeuwse sportclubs in het nauw

Verenigingen komen in de problemen doordat tal van vaste kosten doorlopen en de inkomstenbronnen opdrogen. Vooral het sluiten van de kantines komt hard aan. Clubs in de gevarenzone geven aan dat de baromzet juist de kurk is waarop ze drijven. ,,Bij onze concoursen op Hemelvaartsdag en met Pinksteren hadden we – net als elk jaar – een klapper moeten maken”, vertelt Jacques Verbunt van Ruitersportvereniging Axel. ,,Bij die twee gelegenheden halen we normaal zo’n 25.000 euro op, waarvan een groot deel in de kantine. Dat lopen we nu mis.”