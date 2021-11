Zeeuwse snackbar zit Amerikaanse fastfoodketen Wendy's al jaren dwars en wint opnieuw rechtszaak

De Amerikaanse fastfoodketen Wendy's wil graag het merk ook in Nederland introduceren en probeert via rechtszaken het merkrecht als sinds 2000 in handen te krijgen. Al 21 jaar lang is er een keiharde juridische strijd om de merknaam Wendy’s gaande. Wendy’s zou graag oversteken naar Europa. Net als Dunkin’ Donuts, Pizzahut, Taco Bell, Five Guys en TGI Friday. Maar tot hun grote frustratie mogen ze in de Benelux geen één winkel openen. Want er is al een Wendy’s. En die werd in 1988 opgericht in Goes. De snackbar staat niet toe dat de Amerikanen zaken met dezelfde naam openen.