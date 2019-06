Zeeuwse sloeproeiers: ‘We vielen wel op tussen alle Venetiaanse gondels’

Auto vliegt uit de bocht op A58 bij Bergen op Zoom na achtervol­ging vanuit Zeeland

9:30 BERGEN OP ZOOM - Op de Randweg Noord in Bergen op Zoom is maandagavond een voertuig met daarin drie jongemannen uit de bocht gevlogen en over de kop geslagen na een achtervolging. De politie zat de jongens achterna omdat zij bij een tankstation in Arnemuiden zouden zijn weggereden zonder te betalen. Het drietal kon nog zelfstandig uit het voertuig komen.