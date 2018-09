Zeeuwse scouts gebrandmerkt tijdens kamp: voor altijd FN op je rug

Een bizar incident, noemt voorzitter Scouting Zeeland Gerben Nouse het. ,,Extreem. In de 34 jaar dat ik bij de scouting zit, heb ik dit nog niet eerder meegemaakt." Donderdag stond de verdachte - een jeugdlid dat in de leiding van het kamp zat - voor de rechter in Middelburg. Naar eigen zeggen was hij in de veronderstelling dat het - koude - stempel met inkt besmeerd was. Zo zou hij de letters FN (Frans Naerebout) op hun rug zetten. ,,Dat is al jaren gebruik", bevestigt Gerben Nouse. ,,Met een kampvuur erbij om de suggestie te wekken dat het ijzer verhit is."