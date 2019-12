Zeeuwse scholier rijdt vaak zonder licht - ‘Batterij vervangen? Ben ik te lui voor’

Scheeps­werf Damen bouwt nieuw schip voor marine

9:18 VLISSINGEN - Scheepbouwer Damen, dat een grote werf heeft in Vlissingen, mag een nieuw schip voor de Nederlandse marine bouwen. Dat heeft staatssecretaris Barbara Visser per brief laten weten aan de Tweede Kamer. De bouw van het schip vindt niet in Vlissingen plaats, maar deels in Roemenië en deels in Den Helder.