Zeeuwse scholen zoeken grenzen wet op met schoolkosten

De vrijwillige ouderbijdragen (ook wel schoolfondsbijdrage genoemd) op Zeeuwse middelbare scholen lopen uiteen van dertig tot bijna honderd euro per schooljaar. Ouders van leerlingen op het Reynaertcollege in Hulst betalen met 96,50 euro de hoogste bijdrage. Wie een kind heeft op de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren (CSW) of het Edudelta College in Goes is met 30 euro het goedkoopst uit.

Via de vrijwillige ouderbijdrage laten middelbare scholen ouders meebetalen aan voorzieningen waarvoor ze geen bekostiging ontvangen van het Rijk. Wat de scholen in rekening brengen, loopt sterk uiteen. Scholen vragen onder meer geld voor het gebruik van ICT-voorzieningen, een leerlingpas, collectieve leerlingverzekeringen, atlassen, woordenboeken, materialen, activiteiten of extra toezicht op de school.

Kosteloos alternatief

Onderwijsinstellingen wekken soms de indruk dat ouders verplicht zijn te betalen, terwijl dat niet het geval is. Scholen moeten vermelden dat de bijdragen vrijwillig zijn en zorgen voor een kosteloos alternatief als ouders niet willen of kunnen betalen.

Buitenom de vrijwillige ouderbijdrage brengen scholen jaarlijks tientallen tot honderden euro's voor excursies, materialen en extra lesprogramma's in rekening. Het Zeldenrust-Steelant College in Terneuzen brengt aan alle leerlingen 8 euro in rekening voor licenties voor computerprogramma’s. Dat mag niet, zegt de Onderwijsinspectie. ,,Als die licenties noodzakelijk zijn om het onderwijs te volgen, dan kan een bijdrage alleen vrijwillig zijn”, aldus een woordvoerder van de inspectie. ,,Wij krijgen daar nooit vragen over van ouders”, reageert woordvoerder Ellen de Winde van het ZSC. ,,Als ouders de bijdrage niet kunnen betalen, dan bedenken we een oplossing. Kinderen worden niet buitengesloten.”

Schoolbord met krijtjes

Ouders van leerlingen op de CSW kunnen een iPad – noodzakelijk voor het volgen van de lessen – alleen nieuw aanschaffen via één bepaalde leverancier, omdat die voorzien zijn van een programma om de tablets goed te beveiligen. ,,We handelen op het scherpst van de snede met wat wel en niet mag volgens de regels”, erkent rector Frans van der Knaap. ,,Maar er is geen school in Nederland die iPads gratis aanbiedt. We kunnen niet anders: de bekostiging van de overheid is gebaseerd op een groen schoolbord met krijtjes.” Wie het aanschafbedrag niet in één keer kan of wil ophoesten, mag in termijnen betalen. Van der Knaap: ,,Aan ouders die niet draagkrachtig genoeg zijn kunnen we de kosten geheel of gedeeltelijk kwijtschelden.”