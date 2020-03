Zeeuwse scholen vrezen ontslagen door bezuinigingen: ‘Dit is de zoveelste klap’

VIDEO Prikkelend essay van Eus is hét gesprekson­der­werp bij signeerses­sie in Goes

21:27 GOES - De complimenten over zijn column in de PZC zijn niet van de lucht in het Paard van Troje. En ook het coronavirus is een terugkerend thema in de gesprekken rond het signeertafeltje in de Goese boekhandel. Maar slechts één gespreksonderwerp steekt er met kop en schouders bovenuit, merkt schrijver Özcan Akyol die woensdag voor de Boekenweek naar Zeeland afreisde. ,,Mijn essay natuurlijk.”