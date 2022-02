Zeeuwse scholen proberen luchtzuiveraars in de klas uit

De gebouwen van De Ark in Oud-Vossemeer, de Jenaplanschool in Poortvliet en Het Kompas in Anna-Jacobapolder zijn oud, vertelt VPCO-bestuurder Maarten van der Kooij. ,,De enige optie is om deuren en ramen open te zetten. Dat is in de winter niet prettig.” Een volledig nieuw ventilatiesysteem kost honderdduizenden euro’s. ,,Je moet dan de hele constructie van het gebouw aanpassen. Als je weet dat je nog twintig jaar in een gebouw zit, dan is dat misschien een optie, maar deze scholen komen binnen nu en zes jaar in aanmerking voor nieuwbouw. En we willen ook niet zeggen tegen leerlingen en ouders: ‘u heeft pech’.”