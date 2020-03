Zeeuwse scholen niet verrast door sluiting

Geef ons de tijd

Er gaat op korte termijn een brief naar alle ouders van basisscholieren waarin uitleg wordt gegeven hoe de scholen met deze uitzonderlijke situatie omgaan. ,,We vragen de ouders ons één of twee dagen de tijd te geven om het allemaal goed te regelen voor de opvang van kinderen van ouders met vitale beroepen. En uiteraard, als er morgen ouders aan de poort staan met een kind dat opvang nodig heeft, dan zullen we dat doen. Dat spreekt voor zich. We hebben een maatschappelijke plicht en die voeren we uit.”