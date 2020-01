Zeeuwse scholen lopen nog niet warm voor 2-daagse onderwijsstaking eind januari

Winterse Zeeuwse zondagen saai? Daar gaat Lex wat aan doen

9 januari OOSTKAPELLE - Winterse zondagmiddagen in Zeeland. In de winkelstraten kun je een kanon afschieten. Aan het strand is het nog net weer om de hond uit te laten. Voor de rest is het saai, saai in het kwadraat. Daar moet ik maar eens wat aan doen, dacht Lex Greve uit Oostkapelle.