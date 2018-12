Zeeuwse scholen hebben tientallen miljoenen euro's op de bank staan

video Vader neemt schuld op zich voor au­to-inbraken langs Zeeuwse kust: ‘Mijn gezin wist van niets’

17:32 MIDDELBURG - ,,Ik heb het allemaal in m'n eentje gedaan, mijn gezin wist van niets.” De vader van het Roma-gezin dat afgelopen zomer tijdens een strooptocht door Zeeland talloze auto-inbraken zou hebben gepleegd, probeerde dinsdag in de rechtszaal alle schuld op zich te nemen. De rechtbank ging er maar voor een klein deel in mee: alleen zijn schoondochter mag de verdere rechtszittingen in vrijheid afwachten.