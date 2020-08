Zeeuwse roeisters maken monstertocht van 4800 kilometer

Goede walnoten­oogst maakt ‘raapdagen’ openbaar

29 augustus 'S-HEER ABTSKERKE - Nog even en dan zijn ze weer in grote getale aanwezig: walnoten. De vereniging voor ecologisch tuinieren (Velt) springt er op in met speciale raapdagen. In een tuin in 's-Heer Abtskerke.