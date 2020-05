Zeeuwse revalidatie-patiënten doen aangifte tegen VGZ-bestuurder Ab Klink vanwege vervalste artsenverklaringen

Dutch Bargain verkoopt meer dan duizend bierpakket­ten en is gered

15:40 GROEDE - De toekomst van Dutch Bargain en de Gemeenteschool hingen door corona aan een zijden draad, maar de brouwerij in Groede ziet de toekomst weer zonnig tegemoet. Een nieuwe investeerder is gevonden, waardoor de bouw van de brouwerij, proef- en eetlokaal in de voormalige school gewaarborgd is.