Zeeuwse Rekenkamer stelt omstreden onderzoek uit

In augustus tekende Kapelle bezwaar aan tegen voornemen om de 'robuustheid van het bestuurlijk stelsel' in de provincie te willen onderzoeken, omdat de provinciale Rekenkamer zich niet zou moeten bemoeien met het functioneren van afzonderlijke gemeenten. In het onderzoek zou worden gekeken naar de taken van de Veiligheidsregio Zeeland (een samenwerkingsverband van de dertien gemeenten), de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (alle gemeenten, plus provincie en waterschap) en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdzorg. Die laatste twee zaken zijn gemeentelijke taken.