Zeeuwse redders vaker in actie dan ooit - meer dan 300 keer het water op

VLISSINGEN - De Zeeuwse reddingsstations hebben door de extreem lange en hete zomer van 2018 een recordaantal reddingsacties moeten uitvoeren. Landelijk voeren de redders bijna 20 procent vaker uit. In Zeeland kwam de teller uit op 307 keer, tegenover 289 in 2017.

De bij vlagen tropische zomermaanden juni, juli en augustus waren goed voor bijna de helft van alle hulpverleningen. Vooral als de temperaturen daalden tot een wat aangenamere bij ‘flauwe koelte’ en windkracht 3 kwamen veel watersporters in de problemen. Woordvoerder Janneke Stokroos van de KNRM: ,,Hoe meer mensen op het water zijn, hoe meer kans dat er eens wat fout gaat. Het komt niet doordat mensen onvoorzichtiger zijn. Meestal gaat het om iets als een motorstoring.’’ Zeilers en kitesurfers komen eerder in de problemen bij sterke wind.

In Zeeland werden ruim driehonderd reddingsacties uitgevoerd. Reddingsstation Breskens rukte in 2018 in totaal 60 keer uit (2017: 46 keer), Veere 71 maal (59 in 2017), Cadzand voer 34 keer uit (25 in 2017), Hansweert 29 keer (24 in 2017). Westkapelle en Neeltje Jans hadden juist minder reddingen. In Westkapelle werd 34 keer een beroep gedaan op de KNRM, tegenover 47 keer in 2017. Neeltje Jans voer 79 maal uit, negen keer minder dan het voorgaande jaar.

Mist

Schipper Leon Boeije van de KNRM-reddingsstation Veere herinnert zich van het afgelopen seizoen vooral de reddingsactie aan het begin van de zomer, toen diverse boten in de problemen kwamen door dichte mist. ,,We trokken uit voor een binnenvaartschip dat bijna een zeilboot overvoer en daarna de boot niet meer zag. Nog terwijl we op het water waren kwam daar de ene na de andere melding bij. Uiteindelijk hebben we daarna nóg drie boten in veiligheid gebracht.”

De vrijwilligers werden vooral opgeroepen voor zeil- of motorboten en kitesurfers in de problemen. Daarnaast zijn de reddingswerkers ook te hulp geschoten bij het zoeken naar vermisten op zee, medische hulpverlening op het water of aan wal en voor vervoer van slachtoffers of hulpdiensten over het strand, met een Kust Hulp Voertuig. Reddingsstation Cadzand heeft hulp geboden bij een hond in nood en ook twee keer voor hulp aan een paard.

Adviezen