Zeeuwse recreatiesector is er klaar voor en wacht besluit VRZ in spanning af

CDA Middelburg komt tot inkeer: toch steun voor opvang vluchtelin­gen­kin­de­ren

13:59 MIDDELBURG - De deur naar opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen uit Griekse kampen in Middelburg staat weer op een kiertje. De sleutel is in handen van het CDA, dat van mening aan het veranderen is.