Zeeuwse reacties op maatregelen: ‘We moeten een snelle toename van patiënten voor zijn’

Maandag meldde het RIVM zeven positieve tests in heel Zeeland, 1,8 per 100.000 inwoners. Het vijfdaags gemiddelde is 3,8 (per dag). Landelijk zijn die cijfers 16,7 en 16,0 per 100.000 inwoners. De Zeeuwse cijfers steken gunstig af. En dat voor een provincie die deze zomer in Goes de nationale primeur had van de eerste besmettingshaardjes als voorbode van de tweede golf. Regionale cijfers worden omgerekend naar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners om provincies te kunnen vergelijken. In die rekensom is het effect van één besmetting meer of minder in Zeeland, net zo groot als tien besmettingen in Zuid-Holland.