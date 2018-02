Zeeuwse raadsleden geweerd uit stembureau

,,Dit is geen aanval op de persoonlijke integriteit van raadsleden, maar het gevoel van burgers verschuift”, licht burgemeester Jan Lonink van Terneuzen toe. ,,Mensen vinden het vreemd dat iemand die op de kandidatenlijst staat voor de gemeenteraadsverkiezingen, ook voorzitter is van een stembureau en ook nog stemmen gaat tellen. We willen niet dat mensen denken: zijn dit wel objectieve verkiezingen.”

Deur op een kier

Kapelle laat de deur nog wel op een kier staan: als niet voldoende mensen gevonden kunnen worden, dan mogen raadsleden wel lid zijn van het stembureau. ,,Maar alle inspanningen zijn erop gericht om geen beroep te hoeven doen op raadsleden”, zegt burgemeester Huub Hieltjes.

In Sluis hebben fractievoorzitters besloten dat kandidaat-raadsleden geen zitting meer nemen op de stembureaus in hun eigen woonplaats. De gemeente heeft ze bovendien geadviseerd om alleen stemmen van het sleepwet-referendum te tellen (dat ook op 21 maart gehouden wordt) en zeker niet van de eigen partij. In de praktijk is er maar een handvol raadsleden dat stemmen telt, zegt woordvoerder Justa van Hermon. ,,Zij willen ’s avonds bij de uitslagenavond aanwezig zijn.”

Quote We zien geen reden om een verbod in te stellen, omdat er maar vier of vijf leden van de stembureaus op kan­di­da­ten­lijs­ten staan woordvoerster Joke Boel van de gemeente Goes

In Reimerswaal ontstond discussie over de bemensing van de stembureaus: het college van B&W besloot aanvankelijk om kandidaat-raadsleden uit het stembureau te weren. Na kritiek van de gemeenteraad werd dit besluit twee weken geleden teruggedraaid. De gemeente heeft wel voorwaarden gesteld: per stembureau mag maar één raadslid aanwezig zijn en zij mogen geen voorzitter zijn. Dat laatste geldt ook in Borsele en Goes. In Goes mogen kandidaat-raadsleden ook niet op een stembureau in hun eigen buurt zitten. ,,We zien geen reden om een verbod in te stellen, omdat er maar vier of vijf leden van de stembureaus op kandidatenlijsten staan”, zegt woordvoerster Joke Boel van de gemeente Goes.

Voldoende stemmentellers

De meeste gemeenten kunnen ook zonder raadsleden aan voldoende stembureauleden en stemmentellers komen. In Terneuzen en Reimerswaal zijn er zelfs meer aanmeldingen dan er plek is. Vlissingen heeft nog wel een stuk of vijftien stemmentellers nodig. De meeste gemeenten bieden een vergoeding van 100 tot 200 euro en een (online) training aan voor stembureauleden. Stemmentellers krijgen meestal enkele tientjes voor de werkzaamheden.