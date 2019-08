Zeeuwse PVV-rivalen horen maar niets van Wilders

BinckBank Tour raast vandaag door gemeente Hulst, hier zie je de renners

12:48 HULST - Na de ploegenpresentatie op de Grote Markt zondag, is het vandaag dan echt koers in de gemeente Hulst. De openingsrit van de BinckBank Tour start in Beveren en finisht in Hulst. Het peloton raast door bijna alle dorpen in de gemeente.