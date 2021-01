Zeeuwse PvdA’ers prijzen moed van opgestapte Asscher: ’Geen Tefalpoliticus die toeslagenaffaire van zich af laat druipen’

Oud-schooldi­rec­teu­ren luiden noodklok over onderwijs in West-Zeeuws-Vlaanderen

17:30 OOSTBURG - De toekomst van het basisonderwijs in West-Zeeuws-Vlaanderen staat op het spel. Dat vrezen de oud-schooldirecteuren Wop de Boer en Wim Bruynooge. Hun hoop is gevestigd op de gemeenteraad van Sluis. ,,Het is één voor twaalf.”