Zeeuwse proef met ‘spaarpaal’: wie niet te hard rijdt, verdient geld

vitale beroepen Verpleeg­kun­di­ge in opleiding: ‘Af en toe een knuffel, dat kun je niet voorkomen’

20:14 Van leerkrachten en zorgmedewerkers tot netwerkbeheerders, vakkenvullers en vuilnismannen, ze hebben in deze coronacrisis ineens allemaal een ‘vitaal beroep’: een baan die de samenleving draaiende houdt in barre tijden. Wie zijn deze onmisbare mensen? De PZC belicht hen de komende tijd. Vandaag: verpleegkundige in opleiding Cathelijne Verhelst (36) uit Hoek, werkzaam op een groepswoning van SVRZ Ter Schorre in Terneuzen.