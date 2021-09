Zeeuwse prikpostmedewerkers met de dood bedreigd, GGD doet aangifte

Een man kwam even voor elven met een bedrijfsbusje aanrijden op de Grote Markt, draaide het raampje omlaag en riep: ,,GGD, moordenaars!” Vervolgens parkeerde hij het busje voor het oude stadhuis. Hij stapte uit en ging luid roepend op drie medewerkers van de mobiele prikpost af, die voor de bus stonden.

De man liep terug naar de bus maar stapte even later weer uit en keerde terug naar de prikbus. Hij haalde zijn telefoon tevoorschijn en begon de medewerkers op intimiderende wijze te fotograferen en filmen. Ook uitte hij dreigende taal. Toen een van de dames op haar beurt een telefoon pakte om het gedrag van de man vast te leggen, schreeuwde hij: ,,Ik ga jullie ook vermoorden!” Een van de medewerkers vluchtte de GGD-bus in. Kort daarna verdween de man met zijn bedrijfsbusje.

Kenteken is bekend

Projectleider Annemieke Vijverberg, die het schouwspel vanuit de bus met stijgende verbazing volgde, had intussen de politie gebeld om assistentie te vragen. ,,Ik vond het een heel vervelende, echt bedreigende situatie”, aldus de projectleider. ,,Helaas kwam er pas iemand toen hij alweer verdwenen was. Wij laten het hier niet bij; we hebben foto’s van het bedrijfsbusje, het kenteken is bekend, wij hebben foto’s van deze man. GGD Nederland gaat aangifte doen.”

Incidenten van deze aard maakt de GGD Zeeland niet vaak mee, gaf Vijverberg aan. Wel is het de afgelopen maanden een aantal malen gebeurd dat mensen bij een vaste locatie hun ongenoegen uitten als ze niet direct geholpen konden worden, bijvoorbeeld omdat ze niet de juiste papieren konden tonen. Ook dan zijn er wel vervelende dingen geroepen en zijn GGD-medewerkers buiten gefotografeerd of gefilmd. Het is de eerste keer dat er letterlijk doodsbedreigingen worden geuit.