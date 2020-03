Zeeuwse preppers veroordelen handelen overheid en RIVM: ‘Nederland loopt continu achter de feiten aan’

Meest bizarre raadsverga­de­ring ooit in Domburg

13:55 DOMBURG - Het wordt de meest bizarre Veerse raadsvergadering ooit. Er verschijnen donderdagavond maar tien van de negentien raadsleden in de raadszaal in het gemeentehuis in Domburg en er zal tijdens de bijeenkomst geen enkel debat worden gevoerd. Publiek en pers mogen ook niet aanwezig zijn. Zij kunnen alleen via een livestream volgen wat er in de raadszaal gebeurt.