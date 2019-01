Zeeuwse predikant: anti-homoverklaring is treurige zaak

video ‘Goese wethouders gingen niet te ver met deelname aan promotievi­deo en -adverten­tie’

15:42 GOES - De Goese wethouders Derk Alssema en Loes Meeuwisse zijn niet te ver gegaan door mee te werken aan respectievelijk een video van een Goese modezaak en een advertorial van een recreatieondernemer. Dat stelt het voltallige Goese college. De lokale D66-fractie, die de kwestie had aangekaart, maakt er verder geen punt van. ,,Het is winst dat er nu over gesproken wordt.”