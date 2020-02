Zeeuwse poppodia slaan handen ineen en geven jazz een nieuwe impuls

Poppodium De Spot in Middelburg, ’t Beest in Goes, Porgy en Bess in Terneuzen en Muziekpodium Zeeland gaan drie tot vier keer in de maand een breed aanbod aan jazzmuziek programmeren. ,,We hebben de handen ineen geslagen, zodat de Zeeuwse jazzliefhebber altijd en overal naar een leuk concert kan”, zegt Maurits Portier van MuziekPodium Zeeland (MPZ).