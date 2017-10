Zeeuwse politieteams vragen hulp en creativiteit

De politieteams houden jaarlijks acties om inbraken te voorkomen. Ze doen dit jaar doelbewust een beroep op de creativiteit van iedereen. Team Oosterscheldebekken vraagt inwoners een slogan, ludieke of pakkende tekst te verzinnen of een afbeelding te maken die mensen in een oogopslag attenderen op inbrekers. De winnaar wordt 8 november bekend gemaakt. De spelregels staan op de facebookpagina Politieteam Oosterscheldebekken .

In Zeeuws-Vlaanderen is een andere invalshoek gekozen en wordt gezocht naar ‘het beste idee’ om te helpen in de strijd tegen woninginbraken. Ideeën kunnen gemaild worden naar facebookactie.zvl@gmail.com. Het politieteam neemt begin november contact op met de winnaar en maakt dan ook bekend hoe het beste idee in praktijk wordt gebracht.