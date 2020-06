Zeeuwse politiek woest over kwetsende tweet: ‘Dit kunnen we niet over onze kant laten gaan’

Bos suggereerde donderdagavond op Twitter dat de partijtop van GroenLinks zou aandringen op het vertrek van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Daarbij plaatste hij een foto van de televisieserie SynDROOM, over mensen met het syndroom van Down. Dat ontlokte een stortvloed aan boze reacties. Bos verwijderde de tweet later op de avond en bood zijn excuses aan.

Grens overschreden

Volledig scherm De verwijderde tweet van Martin Bos. © PZC Voor de Zeeuwse politiek is de kous daarmee zeker niet af. ,,Wij vinden dit ernstig, want hier is een grens overschreden”, zegt Kool. ,,Dit is een diskwalificatie van een bevolkingsgroep. Zo ga je niet om met mensen met het syndroom van Down, maar ook niet met een collega-politieke partij. Dit is echt kwetsend en onfatsoenlijk.”



Bos zou vrijdagochtend, als voorzitter van de commissie economie, een statenbijeenkomst leiden. Die taak moest hij vanwege de commotie overlaten aan Ralph van Hertum (PvdA). ,,Wij vinden het niet passen dat hij voorzitter zou zijn, want dan ben je toch het gezicht van de Staten”, aldus Kool.

Integriteitscommissie

Zij wil Bos op korte termijn ter verantwoording roepen. De coalitiepartijen gaan de kwestie in elk geval aan de orde stellen in het presidium, het overleg van de fractievoorzitters. Het is ook mogelijk dat het een zaak wordt van de integriteitscommissie, zegt Kool. ,,Dit is in elk geval wel iets dat een gevolg zal dienen te hebben. Ik heb gevraagd om een gesprek met commissaris van de Koning Han Polman, om te bespreken wat de goede weg is.”

Statenleden kunnen hun collega’s niet wegsturen. Wel kunnen ze bijvoorbeeld een motie van afkeuring aannemen, zoals vorig jaar september gebeurde met de PVV’ers Peter van Dijk en Vincent Bosch na beschuldigingen van misbruik van publiek geld. Ondanks de harde kritiek weigerden beide Statenleden om op te stappen.

Excuus niet voldoende

,,Ongehoord, ongekend, onvoorstelbaar”, zegt Gerwi Temmink, fractievoorzitter van GroenLinks over de tweet van Bos. ,,Hier lusten de honden geen brood van. We zijn ons intern nog aan het beraden hoe we hier het beste op kunnen reageren, maar dat er een vervolg op zal komen, lijkt me logisch. Dit kunnen we niet over onze kant laten gaan. Soms kom je er niet met alleen een excuus.”

Dat GroenLinks het doelwit is, maakt het voor Temmink niet nóg ernstiger. ,,Ik zou het bij elke partij zeggen. Het betreft ook de hele politiek, die zo in een daglicht komt te staan die je helemaal niet wil hebben. Maar vooral gaat het om mensen met het syndroom van Down, die erbij worden betrokken op een manier die wij zeer ongepast vinden en die helemaal nergens op slaat. Het is echt te gek voor woorden om dit soort vergelijkingen te maken.”

Smakeloos bericht

,,Het was een smakeloos bericht, dat niet geplaatst had mogen worden”, zegt Fred Walravens, fractievoorzitter van Forum van Democratie, over de tweet van zijn partijgenoot. ,,Gelukkig is Bos ook zelf tot dat inzicht gekomen. Hij heeft het bericht teruggetrokken en zijn excuses aangeboden. Daarmee is de kwestie voor ons afgedaan.”

Walravens benadrukt dat Bos het bericht verspreidde via diens persoonlijke account. ,,Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid voor wat hij op Twitter of Facebook zet. Hoe smakeloos de tweet ook was: hij was cynisch bedoeld, maar is verkeerd opgevat. Daar leer je ook van, waardoor je beseft dat je dit soort zaken een volgende keer misschien op een andere manier moet brengen.”