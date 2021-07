Zeeuwse politiek wil strengere straf op milieudelicten: ‘Wat moet een bedrijf hier doen om zijn vergunning kwijt te raken?’

Ringrij­ders moeten nog geduld hebben, maar voor ringlopers is het zeker: Zeeuws Kampioen­schap gaat door

1 juli HOOGELANDE - Of - en hoe vaak - de ringrijders dit jaar weer in actie mogen komen, is nog niet bekend. Goed nieuws is er al wel voor de ringlopers. Kinderen tot en met 12 jaar mogen op maandag 26 juli in Hoogelande weer meedoen aan het Zeeuws Kampioenschap Ringlopen.