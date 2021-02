Zeeuwse politiek wil dat havenbedrijf North Sea Port concrete plannen opstelt om drugscriminaliteit te bestrijden

Knallen op de catwalk zit er niet in, maar deze 12 Zeeuwse meiden zijn klaar voor de Miss-verkiezing

8:22 GOES - Ze krijgen online catwalkchallenges voorgeschoteld en hashtagworkshops. Want knallen op een podium zit er even niet in voor de finalisten van de verkiezingen Miss Beauty en Miss Teen of Zeeland. Maar getraind wordt er volop. Over een maand of twee is de finale