Zeeuwse politiek dubt over verkoop PZEM: over de zilvervloot, ‘kolenschurken’ en Zeeuwse banen

PZEM is het enige Nederlandse energiebedrijf dat nog in publieke handen is. De provincie en Zeeuwse gemeenten bezitten vrijwel alle aandelen, maar zij willen af van de risico's die horen bij commerciële activiteiten. Eerder werden al onderdelen van het vroegere Delta (ook toen inclusief de naam) en de netbeheerder Enduris verkocht. Wel kochten de gemeenten en de provincie zelf de aandelen die PZEM had in waterbedrijf Evides. Dat wordt gezien als een nutsbedrijf dat juist wel in publieke handen moet blijven. Bovendien is de winstuitkering daarvan gegarandeerd, wat het bezit van de aandelen niet risicovol maakt.