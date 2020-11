Zeeuwse politiek bezorgd over openbaar vervoer. Meer geld nodig voor minder bussen?

Niemand kent Dmitri, maar als gamer ‘Mitr0’ is hij wereldbe­roemd

14:51 ’S HEER-HENDRIKSKINDEREN - Dmitri (18) zit dagelijks tien à twaalf uur te gamen, en daarmee verdient hij tonnen per jaar. Hij begint rond een uurtje of twee in de middag en gaat door tot diep in de nacht. De jongeman uit 's-Heer Hendrikskinderen is één van ’s werelds beste Fortnite-spelers.