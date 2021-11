Zeeuwse politie worstelt met agressie en tekorten: ‘Het zijn pittige tijden’

Horeca Knok­ke-Heist verwacht meer volk door lockdown in Nederland: ‘Ze zijn welkom, op voorwaarde dat ze zich aan onze regels houden’

“Voor ons is het een mooie bonus, maar voor de collega’s in Nederland is het zuur.” Nu in Nederland de regels zijn aangescherpt, verwachten ze in Knokke-Heist 10 tot 20 procent meer klanten in de horeca. Dat leert de ervaring van vorige lockdowns. Toch maken ze zich niet ongerust in de kustgemeente, al hoopt burgemeester Piet De Groote dat de federale overheid snel in actie schiet.

13:39