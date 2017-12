Zeeuwse politie steunt vuurwerkverbod

Fietsvoetveer blijft voer voor discussie

16:23 MIDDELBURG - Het provinciebestuur kan niet te lang wachten met de beloofde toekomstvisie over het fietsvoetveer. Anders wordt er om de haverklap gediscussieerd over wijzigingen in de dienstregeling, aldus Statenlid Hans van Geesbergen (VVD).