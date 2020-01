Zeeuwse politie staat op scherp: Steeds meer jeugd loopt met mes over straat

‘We zien veel jonge daders en slachtoffers’

,,We zien hier de laatste tijd steeds vaker dat tieners in de fout gaan. Ik heb het dan over kinderen tot 18 jaar’’, vertelt Arjen de Wilde, expert wijkagent van de politie Zeeland West-Brabant. ,,Een halfjaar geleden kwamen jongens bij ons in beeld bij de diefstal van tientallen scooters. Nadat ze waren gepakt en weer vrijgelaten kwamen we diezelfde jongens weer tegen. We hebben straatroven gehad in Middelburg en Vlissingen, bedreigingen. En er was een steekincident met een gewonde, ook in Middelburg. In alle gevallen waren slachtoffers en daders heel jong.’’