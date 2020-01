Zeeuwse plattelandswegen steeds drukker, waterschap kan onderhoud niet meer bolwerken

Zelfs van zeekraal kun je pasta maken

15:20 GOES - Zelfs van zeekraal kun je pasta maken. Dat bewijzen André en Marijk Roubal uit Kwadendamme. Twee maanden na de introductie van de Zeeuwse knoop pasta, is dit de nieuwste variant. De wethouders van het Goese kindercollege hebben zaterdag in boerderijwinkel Buijsrogge het eerste zakje in ontvangst genomen.