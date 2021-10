Zeeuwse PFAS toch in landelijk onderzoek

North Sea Port opent in Gent grenscon­tro­le­post voor dierlijk voedsel

20 oktober GENT - Dierlijk voedsel van buiten de Europese Unie dat in koel- en vriescontainers aankomt in North Sea Port kan nu ook worden gecontroleerd in Gent. Het havenbedrijf opende woensdag een grenscontrolepost die 1 miljoen euro heeft gekost.