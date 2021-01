Zeeuwse personeelsmanagers gaan elkaar helpen

Plannen voor drie wooncom­plexen voor 1000 buitenland­se werknemers in Vlissingen

9 januari VLISSINGEN - Drie bedrijven willen drie grote wooncomplexen inrichten voor internationale werknemers op drie plaatsen in de gemeente Vlissingen. De gemeente nodigde bedrijven uit om plannen te maken voor centrale woonlocaties, omdat ze de groeiende overlast door buitenlandse arbeidskrachten in panden in woonwijken wil tegengaan. Omwonenden mogen meepraten, maar in Lammerenburg klinkt al verzet.