Zeeuwse Parijzenaar Thierry Potin over ‘zijn’ nieuwjaarsduik: ‘Het is nog steeds gezellig’

Hoewel Thierry Potin (60) al veertig jaar in Nederland woont, is aan zijn tongval nog goed te horen dat hij uit Frankrijk afkomstig is. Vanwege zijn accent en de manier waarop hij een zin kan verbasteren, heeft de Oost-Souburger af en toe iets weg van barman René uit de succesvolle Britse televisiekomedie Allo, allo. Maar hij is ingeburgerd tot en met. Hij heeft de beste Zeeuwse zwemmers getraind, is mede-organisator van de zomerse zeezwemtochten langs de Walcherse kust en is verantwoordelijk voor de jaarlijkse nieuwjaarsduik in Vlissingen. ,,We zijn ooit met vijf man begonnen”, zegt hij met de schalkse lach die hem typeert. ,,Nu zijn het er over de achthonderd. Dat is toch prachtig?”