Zeeuwse ouders verontrust over meningokokken

Bij de GGD Zeeland kwamen de afgelopen twee dagen veertien telefoontjes van ouders over de vaccinatie voor meningokokken ACWY. Volgens woordvoerder Lotte Rijk van de GGD Zeeland reageren zij op de berichtgeving in de media over de toename van het aantal besmettingen met de zeer gevaarlijke meningokok-bacterie type W. Met name voor jonge kinderen en tieners is de bacterie gevaarlijk.