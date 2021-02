Zeeuwse opruimers zwerfafval hopen dat anderen hun goede voorbeeld volgen: ‘Ik doe het voor de lol’

Voorlopig staat de brug bij Bruinisse nog omhoog: ‘Alleen voor een test gaat hij open en dicht’

3 februari BRUINISSE - Hij gaat af en toe omlaag, maar daarna gaat hij al gauw weer in de opstand: de basculebrug in de N59 bij Bruinisse is al sinds half november buiten gebruik. Een reparatiedatum is nog niet in zicht. Rijkswaterstaat is ‘druk aan het testen’, laat woordvoerder Edwin de Feijter weten.