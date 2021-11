Zeeuwse onderwijsprijs voor Goese Lyceum, De Sprienke en kindcentrum Nobel

Ziekenhuis Adrz vermindert operaties door aanhouden­de stroom coronapa­tiën­ten

GOES - Door de aanhoudende en groeiende stroom aan coronapatiënten, snijdt ziekenhuis Adrz in Goes in het aantal operaties. Het gaat om niet-urgente ingrepen. Adrz stelt een aantal al geplande operaties uit, ook zal het minder operaties inplannen.

17:31