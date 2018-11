Zeeuwse ondernemers vrezen voor besluit Brexit: ‘Bereid je voor op het slechtste scenario’

Ziekenhuis Adrz wil nieuw medisch centrum bouwen in Zierikzee

20:32 ZIERIKZEE- Het Adrz wil uiterlijk in 2021 een nieuw medisch centrum bouwen in Zierikzee. Het huurt nu nog ruimten in de Zorgboulevard, aan de rand van de stad. Maar dat gebouw is niet efficiënt. Daarom wil het Adrz een nieuw centrum bouwen met poliklinieken en ruimtes voor kleine ingrepen. Het wordt vergelijkbaar met dat in Vlissingen. Maar dan een stuk kleiner.