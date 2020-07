Zeeuwse ondernemers: Op vakantie naar coronagebied is niet collegiaal

Onderne­mers prijzen klanten en elkaar: De ‘gunfactor’ is nergens hoger dan in de Vlissingse binnenstad

18:06 VLISSINGEN - ‘De binnenstad van Vlissingen was niks, is niks en zal nooit wat worden’. Het vooroordeel lijkt onuitroeibaar, maar ondernemers met een winkel of horecazaak in het stadshart benadrukken dat het een uitspraak of gevoel is dat nergens op is gebaseerd.