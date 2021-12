Zeeuwse ondernemers ontredderd na nieuwe lockdown: ‘Ik heb gehuild en getierd’

Bedremmeld loopt Tanis rond in brasserie By Mezger in Zoutelande. ,,Alles was tot in de puntjes geregeld. We hadden onze beide restaurants voor zo’n 2000 euro aangekleed in kerstsfeer. Ook is er heel veel voedsel ingekocht. Dan komt die persconferentie en moet je bijna 400 gasten afzeggen. Een zware strop. Ik heb flink gehuild en getierd. We gaan nu wel proberen om zoveel mogelijk producten als afhaalmenu aan te bieden in kerstboxen. Dat is het enige wat we nog kunnen doen. Echter, niet alles kun je verwerken in een afhaalmaaltijd. Ik vrees dat we met zo'n 100 duiven blijven zitten.”