Zeeuwse ondernemers ondanks grote zorgen iets positiever gestemd

VLISSINGEN - Zeeuwse ondernemers zijn wat positiever gestemd dan drie maanden geleden. Toch blijven de zorgen over de komende tijd groot. Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland, waarin elk kwartaal de stemming en verwachtingen in het bedrijfsleven worden gepeild.

Het ondernemersvertrouwen is in heel Nederland toegenomen sinds het vorige kwartaal en zeker in vergelijking met een half jaar geleden, toen de coronacrisis net was uitgebroken. Zeeland scoort nog relatief laag, al is het vertrouwen bij ondernemers in Flevoland, Drenthe, Groningen en vooral Limburg nog minder.

In bijna alle sectoren is het ondernemersvertrouwen is gegroeid. Enige uitzondering is de detailhandel. In de bouwsector is het vertrouwen het hoogst. Horecabedrijven zijn nog steeds het meest negatief, hoewel aanmerkelijk minder negatief dan een kwartaal eerder. De meting is overigens verricht begin oktober, nog voordat de coronamaatregelen werden aangescherpt.

Pessimisme overheerst

Ondanks het toegenomen vertrouwen zijn veel ondernemers weinig positief gestemd over de laatste maanden van dit jaar. Pessimisme overheerst. Na Drenthe en Limburg zijn de ondernemers in Zeeland het meest negatief over het economisch klimaat. Zij houden rekening met dalende omzetten en een terugval in investeringen. Ook voorzien zij, anders dan veel van hun collega’s elders in het land, een afname van de export. Over de mogelijke inkrimping van hun personeelsbestand zijn ze juist weer positiever.

De Conjunctuurenquête Nederland is een gezamenlijk onderzoek van CBS, Kamer van Koophandel, Economisch Instituut voor de Bouw, MKB Nederland en VNO-NCW.